"Зенит" поехал на сбор в Португалию без Азмуна

Питерский "Зенит" отправился на второй сбор в Португалию без нападающего Сердара Азмуна. Об этом говорится в опубликованной пресс-службой клуба заявке команды на тренировочный сбор.

По данным " Спорт-Экспресса " нападающий остался в Дубае, так как находится на карантине из-за коронавируса. Как только он получит отрицательный тест, сразу отправится к команде в Португалию.

Ранее Лайф сообщал, что иранский нападающий Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента. Впрочем, не исключён вариант, при котором Азмун станет игроком "Байера" уже в ближайшее время.