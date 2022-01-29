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"Зенит" поехал на сбор в Португалию без Азмуна

По данным СМИ, форвард остался в Дубае из-за коронавирусного карантина.

29 января, 09:18

Фото © ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" отправился на второй сбор в Португалию без нападающего Сердара Азмуна. Об этом говорится в опубликованной пресс-службой клуба заявке команды на тренировочный сбор.

По данным "Спорт-Экспресса" нападающий остался в Дубае, так как находится на карантине из-за коронавируса. Как только он получит отрицательный тест, сразу отправится к команде в Португалию.

Нападающий Азмун вышел из командного чата "Зенита"

Нападающий Азмун вышел из командного чата "Зенита"

Ранее Лайф сообщал, что иранский нападающий Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента. Впрочем, не исключён вариант, при котором Азмун станет игроком "Байера" уже в ближайшее время.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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