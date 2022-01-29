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Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлётной полосы под Новгородом

Как уточнили в Минобороны, ЧП произошло во время взлёта для совершения планового полёта.

29 января, 09:29
<p>Самолёт МиГ-31. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Самолёт МиГ-31. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Истребитель МиГ-31 в Новгородской области выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"29 января с.г. в Новгородской области во время взлёта для совершения планового полёта в результате технической неисправности самолёт МиГ-31 выкатился за пределы ВПП", — уточнили в ведомстве.

Жертв и разрушений на земле нет, экипаж также не пострадал. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил России. После технического обследования и обслуживания истребитель вернётся в строй.

Появилось видео с зоны крушения военного Ми-8, к которому не дают пробиться туман и сугробы

Появилось видео с зоны крушения военного Ми-8, к которому не дают пробиться туман и сугробы

Ранее Лайф сообщал, что военный вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на лёд в районе посёлка Дубки в Нижегородской области. Воздушное судно вылетело с аэродрома Мулино и направлялось в аэропорт Ульяновск-Восточный. В результате ЧП погиб бортовой инженер, ещё двое членов экипажа пострадали.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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