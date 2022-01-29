Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлётной полосы под Новгородом

Истребитель МиГ-31 в Новгородской области выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"29 января с.г. в Новгородской области во время взлёта для совершения планового полёта в результате технической неисправности самолёт МиГ-31 выкатился за пределы ВПП", — уточнили в ведомстве.

Жертв и разрушений на земле нет, экипаж также не пострадал. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил России. После технического обследования и обслуживания истребитель вернётся в строй.