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Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 40%

Сегодняшнее снижение оказалось рекордно ранним за всю историю наблюдений. Такое в последний раз было 3 февраля 2017 года.

29 января, 09:27

© Pixabay

Объём газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 40%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейские хранилища оказались заполнены газом лишь на 39,65%, что на 15% ниже, чем в этот же день прошлого года. До этого подобная ситуация, когда запасы топлива снижались до 40%, была 3 февраля 2017 года. Таким образом, сегодняшнее снижение оказалось рекордно ранним за всю историю наблюдений.

Сейчас в хранилищах Европы находится 42,8 миллиарда кубометров газа. Согласно открытым данным, меньше всего газа в подземных хранилищах у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). Немецкие хранилища обеспечены газом на 38%, французские — на 37,4%, итальянские — на 50,9%, а британские — на 67,2%. При этом параллельно в газотранспортную систему Европы поступает сжиженный газ.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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