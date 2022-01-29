Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 40%

Объём газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 40%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейские хранилища оказались заполнены газом лишь на 39,65%, что на 15% ниже, чем в этот же день прошлого года. До этого подобная ситуация, когда запасы топлива снижались до 40%, была 3 февраля 2017 года. Таким образом, сегодняшнее снижение оказалось рекордно ранним за всю историю наблюдений.

Сейчас в хранилищах Европы находится 42,8 миллиарда кубометров газа. Согласно открытым данным, меньше всего газа в подземных хранилищах у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). Немецкие хранилища обеспечены газом на 38%, французские — на 37,4%, итальянские — на 50,9%, а британские — на 67,2%. При этом параллельно в газотранспортную систему Европы поступает сжиженный газ.