Депутат Рады Арахамия возложил на США вину в развале экономики Украины
По его мнению, государства просто сеют панику сообщениями о "вторжении" России на территорию Незалежной, запугивая таким способом население страны.
Верховная рада в Киеве. Фото © ТАСС / ZUMA
Руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и страны Запада по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику.
"Большинство людей уже увидели, что три, четыре, пять точных дат ["вторжения"] прошли, что это просто запугивание людей", — сказал он в интервью изданию Ліга.net.
Арахамия также подчеркнул, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не раз поднимал этот вопрос, отмечая "недружественные" действия США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже заявлял, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Незалежной.
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