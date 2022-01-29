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Депутат Рады Арахамия возложил на США вину в развале экономики Украины

По его мнению, государства просто сеют панику сообщениями о "вторжении" России на территорию Незалежной, запугивая таким способом население страны.

29 января, 09:47
<p>Верховная рада в Киеве. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Верховная рада в Киеве. Фото © ТАСС / ZUMA

Руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и страны Запада по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику.

"Большинство людей уже увидели, что три, четыре, пять точных дат ["вторжения"] прошли, что это просто запугивание людей", сказал он в интервью изданию Ліга.net.

Арахамия также подчеркнул, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не раз поднимал этот вопрос, отмечая "недружественные" действия США.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже заявлял, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Незалежной.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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