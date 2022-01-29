Депутат Рады Арахамия возложил на США вину в развале экономики Украины

Руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и страны Запада по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику.

"Большинство людей уже увидели, что три, четыре, пять точных дат ["вторжения"] прошли, что это просто запугивание людей", — сказал он в интервью изданию Ліга.net.

Арахамия также подчеркнул, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не раз поднимал этот вопрос, отмечая "недружественные" действия США.