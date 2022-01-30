RMC Sport: Азмун расторгнет контракт с "Зенитом" и перейдёт в "Байер" этой зимой
27-летний иранский нападающий в текущем сезоне провёл за сине-бело-голубых 21 матч и забил 10 голов при четырёх голевых передачах. За "Зенит" он выступает с 2017 года.
Сердар Азмун © Instagram / sardar_azmoun
Иранский нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун присоединится к леверкузенскому "Байеру" уже этой зимой. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист RMC Sport Лоик Танзи.
По его данным, форвард досрочно расторгнет действующий контракт с петербургским клубом и перейдёт в стан "фармацевтов" в этом сезоне. Возможно, речь идёт о выкупе контракта. Также указано, что "Зенит" ожидает завершения перехода бразильского форварда Юри Алберто из "Интернасьонала".
27-летний иранский игрок, выступающий за "Зенит" с 2019 года, в текущем сезоне провёл в составе сине-бело-голубых 21 матч и забил 10 мячей при четырёх голевых передачах.
Ранее сообщалось, что Сердар Азмун перейдёт в "Байер" летом, после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента. Вместе с тем уже появлялась информация, согласно которой Азмун станет игроком "Байера" в ближайшее время.
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