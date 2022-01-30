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RMC Sport: Азмун расторгнет контракт с "Зенитом" и перейдёт в "Байер" этой зимой

27-летний иранский нападающий в текущем сезоне провёл за сине-бело-голубых 21 матч и забил 10 голов при четырёх голевых передачах. За "Зенит" он выступает с 2017 года.

29 января, 21:59
<p>Сердар Азмун © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVpqCtXIU5T/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sardar_azmoun</a></p>

Сердар Азмун © Instagram / sardar_azmoun

Иранский нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун присоединится к леверкузенскому "Байеру" уже этой зимой. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист RMC Sport Лоик Танзи.

По его данным, форвард досрочно расторгнет действующий контракт с петербургским клубом и перейдёт в стан "фармацевтов" в этом сезоне. Возможно, речь идёт о выкупе контракта. Также указано, что "Зенит" ожидает завершения перехода бразильского форварда Юри Алберто из "Интернасьонала".

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27-летний иранский игрок, выступающий за "Зенит" с 2019 года, в текущем сезоне провёл в составе сине-бело-голубых 21 матч и забил 10 мячей при четырёх голевых передачах.

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Ранее сообщалось, что Сердар Азмун перейдёт в "Байер" летом, после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента. Вместе с тем уже появлялась информация, согласно которой Азмун станет игроком "Байера" в ближайшее время.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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