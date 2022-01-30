RMC Sport: Азмун расторгнет контракт с "Зенитом" и перейдёт в "Байер" этой зимой

Иранский нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун присоединится к леверкузенскому "Байеру" уже этой зимой. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист RMC Sport Лоик Танзи.

По его данным, форвард досрочно расторгнет действующий контракт с петербургским клубом и перейдёт в стан "фармацевтов" в этом сезоне. Возможно, речь идёт о выкупе контракта. Также указано, что "Зенит" ожидает завершения перехода бразильского форварда Юри Алберто из "Интернасьонала".

27-летний иранский игрок, выступающий за "Зенит" с 2019 года, в текущем сезоне провёл в составе сине-бело-голубых 21 матч и забил 10 мячей при четырёх голевых передачах.