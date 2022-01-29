"Зенит" заплатит 24 миллиона евро за переход Юри Алберто
Форвард должен в ближайшее время присоединиться к команде на сборе в Португалии.
Юри Алберто. Фото © ТАСС / ZUMA
Питерский "Зенит" заплатит за трансфер бразильского нападающего "Интернасьонала" 24 миллиона евро. Об этом сообщает "Чемпионат".
При этом ранее СМИ писали, что за переход 20-летнего форварда петербуржцы заплатят 20 миллионов евро. Добавим, что в клубе заявили, что в ближайшее время могут окончательно оформить сделку.
Ранее Лайф сообщал, что бразильский нападающий Юри Алберто присоединится к "Зениту" на втором сборе команды, который проходит в Португалии. При этом нападающий Сердар Азмун, судя по всему, уже зимой станет игроком "Байера".
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