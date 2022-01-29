"Зенит" заплатит 24 миллиона евро за переход Юри Алберто

Питерский "Зенит" заплатит за трансфер бразильского нападающего "Интернасьонала" 24 миллиона евро. Об этом сообщает "Чемпионат".

При этом ранее СМИ писали, что за переход 20-летнего форварда петербуржцы заплатят 20 миллионов евро. Добавим, что в клубе заявили, что в ближайшее время могут окончательно оформить сделку.