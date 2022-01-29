"Развязка близка": В "Зените" намекнули на скорые трансферы Азмуна и Юри Алберто
Иранец, судя по всему, в ближайшее время станет игроком "Байера", тогда как бразилец пополнит состав сине-бело-голубых.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с изданием "РБ-Спорт" сообщил, что клуб в скором времени завершит переговоры по переходам Сердара Азмуна и Юри Алберто.
"Да, развязка по трансферам Алберто и Азмуну уже близка", — сообщил Медведев.
Судя по всему, Сердар Азмун уже этой зимой станет игроком "Байера", тогда как Юри Алберто в это же трансферное окно присоединится к "Зениту".
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