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"Развязка близка": В "Зените" намекнули на скорые трансферы Азмуна и Юри Алберто

Иранец, судя по всему, в ближайшее время станет игроком "Байера", тогда как бразилец пополнит состав сине-бело-голубых.

29 января, 12:07

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с изданием "РБ-Спорт" сообщил, что клуб в скором времени завершит переговоры по переходам Сердара Азмуна и Юри Алберто.

"Да, развязка по трансферам Алберто и Азмуну уже близка", — сообщил Медведев.

Бразильский форвард Юри Алберто приедет на сбор "Зенита" в Португалии

Бразильский форвард Юри Алберто приедет на сбор "Зенита" в Португалии

Судя по всему, Сердар Азмун уже этой зимой станет игроком "Байера", тогда как Юри Алберто в это же трансферное окно присоединится к "Зениту".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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