"Развязка близка": В "Зените" намекнули на скорые трансферы Азмуна и Юри Алберто

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с изданием "РБ-Спорт" сообщил, что клуб в скором времени завершит переговоры по переходам Сердара Азмуна и Юри Алберто.

"Да, развязка по трансферам Алберто и Азмуну уже близка", — сообщил Медведев.