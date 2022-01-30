Азмун, Жирков, Смолов: Топ-5 главных трансферов зимы в РПЛ Российские клубы продолжают активно вести себя на рынке во время затяжной паузы в чемпионате страны. 29 января, 21:40 Сердар Азмун, Фёдор Смолов, Юрий Жирков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Mike Kireev, © Getty Images / Michael Regan - FIFA, ФК "Химки"

Для российских и мировых футбольных клубов наступила горячая пора — трансферное окно. Именно в этот период они могут покупать новых и продавать старых игроков, формируя состав на решающую часть сезона. Нынешней зимой российские клубы приятно радуют болельщиков целым рядом ярких переходов. Лайф представляет пятёрку самых громких, которые уже произошли в уходящем январе.

Фёдор Смолов: из "Локомотива" — в "Динамо"

Фёдор Смолов. Фото © ФК Динамо

Форвард сборной России возвращается домой. Воспитанник "Динамо" покинул клуб в 2015 году, когда окончательно ушёл в "Краснодар". До этого была череда аренд, в том числе и в Нидерланды. В составе "быков" Смолов смог ярко себя проявить, попасть в сборную России и стать несколько раз лучшим игроком страны. Всё говорило о том, что Смолов дорос до большого уровня.

"Локомотив" отдал за Смолова девять миллионов евро. Сказать, насколько они себя оправдали, сложно. С одной стороны, Фёдор стал лидером атак "Локо". С другой — периоды в его "железнодорожной" карьере были разные. Даже в испанскую "Сельту" Смолов успел съездить. Теперь же у "Локомотива" новая стратегия, в которую Смолов не вписывается. Новый дом он нашёл достаточно оперативно.

"Как только узнал об интересе со стороны "Динамо" и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте. Где-то даже не до конца верил, что получится. Думал, вдруг что-то не сложится. Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения. Ностальгия", — заявил Смолов.

Что принесёт это воссоединение — вопрос интересный. Молодой и яркой команде Сандро Шварца столь опытный игрок явно не помешает. Получится ли сыграться — вот, пожалуй, в чём главная интрига.

Сердар Азмун: из "Зенита" — в "Байер"

Бывший игрок "Зенита" Сердар Азмун. Фото © ТАСС / AP / Mike Kireev

Самый громкий трансфер РПЛ из разряда "на выход" провернул питерский "Зенит". Лидер атак сине-бело-голубых и самый дорогой футболист нашего чемпионата Сердар Азмун едет в Германию. Летом он станет игроком "Байера", с чем лично его можно поздравить. Для "Зенита" же это скорее серьёзная потеря. В том числе и финансовая, ибо стоящий 25 миллионов евро (по версии Transfermarkt) нападающий уходит за бесплатно.

Круг претендентов на Азмуна был широк: "Лион", "Байер", "Ювентус" и другие. Иранец уже перерос уровень РПЛ и готов для отъезда в Европу, сомнений в этом нет никаких. У "Зенита" же теперь задача одна — найти равноценную замену. Имя человека, который приедет на смену Азмуну, известно — это бразилец Юри Альберто. Он молод, дерзок и готов к новым вызовам. "Зениту" это удовольствие будет стоить 20 миллионов евро.

"Шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы. Возможность в скором времени поиграть в Бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я уверен, что усилю команду благодаря своим игровым качествам", — заявил Азмун.

Юрий Жирков: в "Химки"

Юрий Жирков. Фото © ФК "Химки"

Полгода назад опытнейший футболист ехал на Евро-2020, оставаясь без команды. "Зенит" не собирался продлевать контракт с Юрием Жирковым, который повидал в мире футбола уже, наверное, всё. Его видели и в заявке любительской команды из Москвы, и были слухи о возможном конце карьеры. Жирков всё опроверг одним трансфером: теперь он игрок "Химок".

Со всех точек зрения полезная история. Жирков получил возможность продлить свою славную карьеру, а "Химки" — очень опытного игрока, который точно лишним не будет. Особенно с учётом того, что сейчас подмосковная команда располагается на последнем месте.

"Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что всё сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба за то, что поверили и дали эту возможность", — заявил Жирков.

Здесь же, кстати, отметим и ещё один громкий переход, который провернули "Химки". Игроком красно-чёрных стал полузащитник Павел Мамаев, который в последние месяцы был не особо нужен "Ростову". Теперь задача у него такая же, как и у Жиркова, — спасти "Химки" от вылета в ФНЛ.

Иван Сергеев: из "Крыльев Советов" — в "Зенит"

Футболист Иван Сергеев. Фото © ФК "Зенит"

Пожалуй, самая любопытная история. К лидеру чемпионата России и лучшему клубу страны последних лет присоединился форвард, который в прошлом году наколотил 40 (!) голов в ФНЛ и стал рекордсменом лиги. Иван Сергеев в Самаре был своим. Главный бомбардир, лидер атак, человек, способный решить почти любой момент. Там вообще команда подобралась яркая, и Сергеев был одной из её главных звёзд.

Однако от вызова в "Зенит" отказываться он не стал. Теперь Сергееву нужно зарекомендовать себя на абсолютно новом для себя уровне. Позади яркие этапы карьеры в "Торпедо" и "Крыльях", а впереди — борьба за золото РПЛ и плей-офф Лиги Европы. Если всё будет хорошо, то и в сборной Сергеев прочно своё место застолбит.

Юсуф Языджи: из "Лилля" — в ЦСКА

Футболист Юсуф Языджи. Фото © pfc-cska.com

Этот переход получился максимально ярким и громким по двум причинам. Про нефутбольную все и так знают: неудачную шутку про "Наташ" ЦСКА будут припоминать ещё очень долго. Зато теперь в команде есть один из игроков сборной Турции — Юсуф Языджи. Яркий и креативный хавбек способен добавить огня в средней линии армейцев.

У Языджи хороший бэкграунд, ведь позади яркие годы в турецком "Трабзонспоре", а также французском "Лилле", где он классно проявил себя не только в местном чемпионате, но и еврокубках. Важно отметить и тот факт, что в ЦСКА приехал действующий чемпион Франции. А это уровень!

"У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт. Когда я принимал решение, понимал, что делаю правильный выбор, так как это очень серьёзный клуб в России. Я счастлив присоединиться к этому великому клубу. Главная наша задача — побеждать", — заявил Языджи.

Ещё несколько ярких сделок

Впрочем, пятёркой количество ярких переходов не ограничивается. Выделить стоит и трансферную кампанию "Спартака", который решил активно вложиться в молодых и перспективных игроков. Даниил Хлусевич из тульского "Арсенала", Данил Пруцев из "Крыльев", Илья Свинов из "Факела", Леон Классен из Австрии и интересный ямайский форвард Шамар Николсон из "Шарлеруа" — вот список переходов красно-белых. Принесут ли они результат, покажет время.

"Локомотив" продолжает реализовывать свою стратегию по омоложению команды. На смену Смолову в клуб пришёл форвард сборной Чехии Ян Кухта. Проявить себя он смог буквально сразу: на счету Кухты три гола в двух товарищеских матчах "Локомотива" на сборах.

Выделим и три значимых трансфера "Рубина". Казанцы забрали себе Александра Ломовицкого из "Спартака", Константина Кучаева из ЦСКА и Виталия Лисаковича из "Локомотива". Команде Леонида Слуцкого нужно срочно улучшать своё положение в турнирной таблице, а потому нужны яркие и интересные футболисты. Для всех игроков это шанс ещё сильнее проявить себя в чемпионате страны.

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