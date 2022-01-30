Центр Гамалеи намерен подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида

Центр имени Гамалеи планирует подать в Минздрав России документы для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

"Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разрешения для проведения испытаний", — приводит его слова ТАСС.