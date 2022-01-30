Центр Гамалеи намерен подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида
По словам Александра Гинцбурга, это необходимо, чтобы защититься от следующих возможных мутаций вируса. Новые платформы будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам патогена.
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Центр имени Гамалеи планирует подать в Минздрав России документы для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.
"Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разрешения для проведения испытаний", — приводит его слова ТАСС.
Ранее Гинцбург подчёркивал, что назальная вакцина от ковида защитит от заражения "омикроном". А замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказывал, что учёные рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против ковида на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельта" и "омикрон".
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