Британские врачи раскрыли новую особенность "скрытого "омикрона"

Британские врачи выяснили, что подтип BA.2 коронавируса, названный "скрытым "омикроном", распространяется быстрее, чем подтип BA.1. Об этом свидетельствуют опубликованные на государственном британском портале результаты анализа, проведённого агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

"Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1", — заявила главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс.

При этом, по словам специалистов, эффективность вакцин против этой разновидности "омикрона" такая же, что и против BA.1.