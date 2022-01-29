Британские врачи раскрыли новую особенность "скрытого "омикрона"
По данным специалистов, у этой разновидности ковида несколько выше частота повторных случаев заражения. Однако эффективность вакцин против неё аналогичная.
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Британские врачи выяснили, что подтип BA.2 коронавируса, названный "скрытым "омикроном", распространяется быстрее, чем подтип BA.1. Об этом свидетельствуют опубликованные на государственном британском портале результаты анализа, проведённого агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
"Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1", — заявила главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс.
При этом, по словам специалистов, эффективность вакцин против этой разновидности "омикрона" такая же, что и против BA.1.
Ранее в Академической лаборатории в городе Упсала, Швеция, зафиксировали новую мутацию штамма коронавируса "омикрон". Новый вариант ковида, зарегистрированный на тот момент у трёх человек, получил название BA.2.
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