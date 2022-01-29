Итальянские учёные выделили новую разновидность ковида

Вакцинация от коронавируса будет проводиться раз в год, потому как ковид может стать сезонной болезнью. Об этом рассказал директор итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани Франческо Вайя, изучив данные по штамму "омикрон".

"Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и, возможно, будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год", — поделился он с журналистами.

По словам исследователя, итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность ковида — "омикрон-2", но "не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1".

Учёный добавил, что именно "омикрон" даёт основания полагать, что ковид останется с человечеством навсегда, но в качестве обычной сезонной болезни. Поэтому прививаться будут так же, как, например, от гриппа, — раз в год. При этом вакцинация в первую очередь коснётся людей с ослабленным здоровьем или хроническими заболеваниями.