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Врач Каган назвал необходимые лекарства на случай "омикрона"

По словам медика, при высокой температуре следует обратить внимание на препараты на основе парацетамола и ибупрофена, поскольку они являются самыми безопасными.

29 января, 14:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, какие лекарства следует принимать в случае повышения температуры до 38 градусов при омикрон-штамме, а от каких препаратов лучше воздержаться. Советы и рекомендации он дал в беседе с kp.ru.

"Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан", — отметил врач.

Также для уменьшения отёка слизистых следует спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а чтобы вымыть всю слизь — изотонические растворы. Кроме того, в зимний период врач посоветовал принимать витамин D.

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Ранее терапевт Астафьева назвала астению и головные боли частыми симптомами "омикрона". Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций у заразившихся часто становится обострение хронических заболеваний.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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