Врач Каган назвал необходимые лекарства на случай "омикрона"

Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, какие лекарства следует принимать в случае повышения температуры до 38 градусов при омикрон-штамме, а от каких препаратов лучше воздержаться. Советы и рекомендации он дал в беседе с kp.ru.

"Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан", — отметил врач.

Также для уменьшения отёка слизистых следует спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а чтобы вымыть всю слизь — изотонические растворы. Кроме того, в зимний период врач посоветовал принимать витамин D.