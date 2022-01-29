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Составлен список продуктов – медленных убийц печени

Не рекомендуется налегать на жирное мясо, сало и копчёности, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания.

29 января, 13:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Некоторые продукты питания могут негативно влиять на организм человека. Например, ежедневное употребление жирного мяса, копчёностей и сдобной выпечки медленно убивает печень, предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.

"Болезни печени примерно у 1/3 населения планеты. А между тем, для того чтобы не болеть, достаточно ограничить количество вредных для печени продуктов", — написал врач на своей странице в "Инстаграме".

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В число таковых входят жирное мясо, сало и копчёности, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания. Также нормальной работе печени препятствуют искусственные жиры, содержащиеся в маргарине и майонезе.

Кроме того, медик не рекомендует налегать на свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкую газированную воду, поскольку позже эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты. Кроме того, он советует отказаться от нездоровой пищи, фастфуда и алкоголя.

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Ранее диетолог Соломатина назвала ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти. Врач советует варить или готовить еду на пару. В рационе должны присутствовать белки растительного и животного происхождения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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