Составлен список продуктов – медленных убийц печени

Некоторые продукты питания могут негативно влиять на организм человека. Например, ежедневное употребление жирного мяса, копчёностей и сдобной выпечки медленно убивает печень, предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.

"Болезни печени примерно у 1/3 населения планеты. А между тем, для того чтобы не болеть, достаточно ограничить количество вредных для печени продуктов", — написал врач на своей странице в "Инстаграме".

В число таковых входят жирное мясо, сало и копчёности, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания. Также нормальной работе печени препятствуют искусственные жиры, содержащиеся в маргарине и майонезе.

Кроме того, медик не рекомендует налегать на свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкую газированную воду, поскольку позже эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты. Кроме того, он советует отказаться от нездоровой пищи, фастфуда и алкоголя.