Появилось видео ареста насильника и убийцы жены-бухгалтера в Подмосковье
Во время общения со следователями обвиняемый признал вину в расправе над Ольгой.
Арест Романа Розова. Видео © ГСУ СК России по Московской области
Суд арестовал 36-летнего Романа Розова, который ранее был задержан за похищение, изнасилование и убийство супруги в подмосковном Волоколамске. Видео из зала суда предоставило Лайфу ГСУ СК России по Московской области.
"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... В ходе допроса мужчина признал свою вину и сознался в содеянном", — рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.
Следователи осмотрели место расправы, допросили свидетелей, а также провели обыск по месту жительства обвиняемого. Также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая.
Как уже писал Лайф, женщину-бухгалтера похитили и потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей с её телефона. Позже был задержан 36-летний мужчина, муж женщины, с которым она находилась в бракоразводном процессе. 27 января 2022 года подозреваемый дождался, когда супруга выйдет с работы, и похитил. Мужчина отвёз её в заброшенное хозяйственное помещение, изнасиловал и убил.
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