Появилось видео ареста насильника и убийцы жены-бухгалтера в Подмосковье

Арест Романа Розова. Видео © ГСУ СК России по Московской области

Суд арестовал 36-летнего Романа Розова, который ранее был задержан за похищение, изнасилование и убийство супруги в подмосковном Волоколамске. Видео из зала суда предоставило Лайфу ГСУ СК России по Московской области.

"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... В ходе допроса мужчина признал свою вину и сознался в содеянном", — рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Следователи осмотрели место расправы, допросили свидетелей, а также провели обыск по месту жительства обвиняемого. Также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая.