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Появилось видео ареста насильника и убийцы жены-бухгалтера в Подмосковье

Во время общения со следователями обвиняемый признал вину в расправе над Ольгой.

29 января, 12:52

Арест Романа Розова. Видео © ГСУ СК России по Московской области

Суд арестовал 36-летнего Романа Розова, который ранее был задержан за похищение, изнасилование и убийство супруги в подмосковном Волоколамске. Видео из зала суда предоставило Лайфу ГСУ СК России по Московской области.

"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... В ходе допроса мужчина признал свою вину и сознался в содеянном", — рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Следователи осмотрели место расправы, допросили свидетелей, а также провели обыск по месту жительства обвиняемого. Также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая.

Насильник и убийца жены-бухгалтера в Подмосковье три года назад бросил её ради другой

Насильник и убийца жены-бухгалтера в Подмосковье три года назад бросил её ради другой

Как уже писал Лайф, женщину-бухгалтера похитили и потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей с её телефона. Позже был задержан 36-летний мужчина, муж женщины, с которым она находилась в бракоразводном процессе. 27 января 2022 года подозреваемый дождался, когда супруга выйдет с работы, и похитил. Мужчина отвёз её в заброшенное хозяйственное помещение, изнасиловал и убил.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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