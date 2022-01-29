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Врач Родионова рассказала, кому нельзя делать МРТ

По её словам, некоторые противопоказания сегодня уже не актуальны. Так, появились кардиостимуляторы и протезы, материал которых позволяет проводить эту процедуру.

29 января, 12:45

© Pixabay

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно делать, если у вас есть стоматологические импланты, коронки или брекеты. Их наличие у пациентов не является противопоказанием. Хотя брекеты могут создавать некоторые помехи при обследовании головы и шеи. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный врач неврологической клиники "Астроцит", научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Родионова.

"Некоторые "нельзя" сегодня уже превращаются в "можно, если", например, материал протеза и даже кардиостимулятора совместим с магнитным полем", уточнила она в своём инстаграме.

И даже пациенты с клаустрофобией могут пройти МРТ, но для этого потребуется медикаментозная подготовка, к примеру наркоз. При этом врач предостерегает, что процедура всё же имеет свои противопоказания и в каждом случае необходимо индивидуально консультироваться со своим доктором.

МРТ нельзя проходить, если у пациента есть несъёмный слуховой аппарат или инсулиновая помпа. Беременность на первых сроках тоже является противопоказанием. А вот наличие металла в организме — протезы, винты, сетки, кардиостимуляторы — могут помешать МРТ, только если сделаны из материала, не совместимого с магнитным полем. И, конечно, вес пациента более 120 килограммов может создать препятствие к процедуре, отметила врач.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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