Стало известно о состоянии девочки, брошенной матерью в вольер к медведю в Ташкенте
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. О мотивах её поступка ничего не сообщается.
Брошенная в вольер к медведю девочка © Telegram / Минздрав Узбекистана
У трёхлетней девочки удовлетворительное состояние после того, как мать бросила её в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана в "Телеграме". У ребёнка диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Также, по словам медиков, у малышки шоковое состояние.
Ведомство публикует фото девочки, которая сейчас находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. В отношении матери возбуждено уголовное дело. О мотивах поступка женщины не сообщается.
Напомним, в Ташкентском зоопарке женщина бросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю. Посетители и сотрудники пытались помешать злоумышленнице совершить задуманное, но им это не удалось. Медведь ребёнка не тронул. Травмы получены из-за падения с пятиметровой высоты. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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