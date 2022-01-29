Стало известно о состоянии девочки, брошенной матерью в вольер к медведю в Ташкенте

У трёхлетней девочки удовлетворительное состояние после того, как мать бросила её в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана в "Телеграме". У ребёнка диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Также, по словам медиков, у малышки шоковое состояние.

Ведомство публикует фото девочки, которая сейчас находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. В отношении матери возбуждено уголовное дело. О мотивах поступка женщины не сообщается.

