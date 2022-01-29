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Стало известно о состоянии девочки, брошенной матерью в вольер к медведю в Ташкенте

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. О мотивах её поступка ничего не сообщается.

29 января, 12:23
<p>Брошенная в вольер к медведю девочка © Telegram / <a href="https://t.me/ssvmatbuotkotibi/7865" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Узбекистана</a></p>

Брошенная в вольер к медведю девочка © Telegram / Минздрав Узбекистана

У трёхлетней девочки удовлетворительное состояние после того, как мать бросила её в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана в "Телеграме". У ребёнка диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Также, по словам медиков, у малышки шоковое состояние.

Ведомство публикует фото девочки, которая сейчас находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. В отношении матери возбуждено уголовное дело. О мотивах поступка женщины не сообщается.

Напомним, в Ташкентском зоопарке женщина бросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю. Посетители и сотрудники пытались помешать злоумышленнице совершить задуманное, но им это не удалось. Медведь ребёнка не тронул. Травмы получены из-за падения с пятиметровой высоты. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Блогерша Лера Изумруд завела живого медведя в квартире ради роликов в TikTok

Блогерша Лера Изумруд завела живого медведя в квартире ради роликов в TikTok

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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