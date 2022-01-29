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Песков не исключил возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине

У российского лидера в Китае запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.

29 января, 12:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина во время визита в Пекин на открытие Олимпийских игр никаких двусторонних встреч не планируется. Но он не стал исключать вероятность переговоров главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", — заявил Песков в беседе с РИА "Новости".

Напомним, Владимир Путин посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.

Путин не планирует посещать российские регионы по пути в Пекин

Путин не планирует посещать российские регионы по пути в Пекин

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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