В опасной близости от границ Крыма засекли неизвестный военный самолёт
Сделав несколько кругов у российских рубежей, воздушное судно набрало высоту и направилось в Италию. Прилетело оно со стороны Европы.
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Неизвестный военный самолёт неустановленной принадлежности опасно приблизился к российским границам в районе Севастополя. Это следует из данных сервиса по отслеживанию воздушного пространства Flightradar24.
Инцидент произошёл накануне днём. Судя по траектории полёта, воздушное судно прилетело со стороны Европы. Самолёт выполнял задачи на высоте пять тысяч метров, наворачивая круги неподалёку от Южного берега Крыма. Затем объект набрал высоту десять тысяч метров и в сопровождении американского самолёта-разведчика Boeing RC-135V направился в сторону Италии, где совершил посадку. Разведчик же над Болгарией сменил курс и через некоторое время приземлился на острове Крит в Греции.
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