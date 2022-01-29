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Самолёт из Нижнего Новгорода экстренно сел в Москве из-за проблем с шасси

Уточняется, что во время полёта в лайнере по неизвестной причине сработали датчики о неисправности.

29 января, 12:06

Фото © Pixabay

Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Нижний Новгород – Москва, совершило экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной внештатной ситуации стала неисправность шасси.

"Самолёт экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Самолёт благополучно приземлился в 14:01 мск. Причины срабатывания датчика устанавливаются", сообщили ТАСС в экстренных службах.

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Ранее летевший в Москву самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира. Мужчине стало плохо, после чего пилоты запросили посадку в ближайшем аэропорту, однако спасти пассажира не успели — он скончался.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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