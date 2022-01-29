Самолёт из Нижнего Новгорода экстренно сел в Москве из-за проблем с шасси

"Самолёт экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Самолёт благополучно приземлился в 14:01 мск. Причины срабатывания датчика устанавливаются", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее летевший в Москву самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира. Мужчине стало плохо, после чего пилоты запросили посадку в ближайшем аэропорту, однако спасти пассажира не успели — он скончался.