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Подросток погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии

Шестилетнюю сестру мальчика с различными травмами доставили в местную больницу.

29 января, 11:59
<p>Кадры с трассы Мелеуз – Фёдоровка, где столкнулись Lada Kalina и Chevrolet Niva. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-38736052_306124" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Горобзор Новости Уфы и Республики Башкортостан</a></p>

Кадры с трассы Мелеуз – Фёдоровка, где столкнулись Lada Kalina и Chevrolet Niva. Фото © VK / Горобзор Новости Уфы и Республики Башкортостан

В Мелеузовском районе Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погиб подросток, ещё один пострадавший ребёнок был госпитализирован. Кадры с места ДТП появились в группе в соцсети "ВКонтакте" "Горобзор новости Уфы и Республики Башкортостан".

Авария произошла на трассе Мелеуз – Фёдоровка около 15:00 (13:00 мск), столкнулись автомобили Lada Kalina и Chevrolet Niva. Внедорожником управлял 51-летний житель Мелеуза, а за рулём легковушки находилась 35-летняя женщина из Салавата, также в салоне были её сын и дочь. 14-летний подросток скончался от полученных травм ещё до приезда скорой. А его шестилетнюю сестру с травмами доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по республике.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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