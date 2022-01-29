Подросток погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии

В Мелеузовском районе Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погиб подросток, ещё один пострадавший ребёнок был госпитализирован. Кадры с места ДТП появились в группе в соцсети "ВКонтакте" "Горобзор новости Уфы и Республики Башкортостан".

Авария произошла на трассе Мелеуз – Фёдоровка около 15:00 (13:00 мск), столкнулись автомобили Lada Kalina и Chevrolet Niva. Внедорожником управлял 51-летний житель Мелеуза, а за рулём легковушки находилась 35-летняя женщина из Салавата, также в салоне были её сын и дочь. 14-летний подросток скончался от полученных травм ещё до приезда скорой. А его шестилетнюю сестру с травмами доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по республике.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии.