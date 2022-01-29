В Сети осудили женщину, которая утонула на Крещение в проруби в Ленобласти
По мнению комментаторов, сама идея нырять в неподготовленную купель была не из лучших, ужасная трагедия может стать уроком для других.
Кадр из видео © LIFE
Петербуржцы посчитали, что утонувшая на Крещение на глазах у своих детей и мужа женщина совершила опрометчивый поступок, нырнув в необорудованную прорубь. В пабликах соцсетей пользователи назвали саму погибшую виновницей трагедии.
"Девушку, безусловно, жаль. Но это ж сколько ума-то надо, чтобы нырять в прорубь", — написал один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что о течении реки было известно, но почему-то эти сведения были проигнорированы.
"Когда вера выше законов физики, побеждает физика", — считает ещё один юзер.
Впрочем, нашлись пользователи, которые упрекнули авторов подобных обвинений. Они напомнили, что не нужно искать в трагедии виноватых, а лучше стоит проявить сочувствие к семье погибшей.
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением. Тело погибшей обнаружили 28 января, спустя девять дней поисков, в километре от места трагедии.
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