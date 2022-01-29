В Сети осудили женщину, которая утонула на Крещение в проруби в Ленобласти

Петербуржцы посчитали, что утонувшая на Крещение на глазах у своих детей и мужа женщина совершила опрометчивый поступок, нырнув в необорудованную прорубь. В пабликах соцсетей пользователи назвали саму погибшую виновницей трагедии.

"Девушку, безусловно, жаль. Но это ж сколько ума-то надо, чтобы нырять в прорубь", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что о течении реки было известно, но почему-то эти сведения были проигнорированы.

"Когда вера выше законов физики, побеждает физика", — считает ещё один юзер.