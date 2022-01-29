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Президент "Лацио" лично ведёт переговоры по переходу Миранчука из "Аталанты"

Ранее главный тренер клуба из Бергамо лично заблокировал переход россиянина в "Дженоа".

29 января, 11:26

Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / ZUMA

Президент римского "Лацио" Клаудио Латито лично ведёт переговоры по возможному переходу россиянина Алексея Миранчука из "Аталанты". Об этом пишет Corriere dello Sport.

По данным издания, "орлы" надеются заполучить россиянина любой ценой, а босс "Лацио" лично общался с руководством "Аталанты" по поводу трансфера российского полузащитника в надежде разблокировать Миранчука.

"Лацио" может приобрести российского полузащитника Миранчука

"Лацио" может приобрести российского полузащитника Миранчука

Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук мог стать игроком "Дженоа", но его переход сорвался из-за позиции тренера "Аталанты" Джанпьеро Гасперини, который заблокировал трансфер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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