Президент "Лацио" лично ведёт переговоры по переходу Миранчука из "Аталанты"

Президент римского "Лацио" Клаудио Латито лично ведёт переговоры по возможному переходу россиянина Алексея Миранчука из "Аталанты". Об этом пишет Corriere dello Sport.

По данным издания, "орлы" надеются заполучить россиянина любой ценой, а босс "Лацио" лично общался с руководством "Аталанты" по поводу трансфера российского полузащитника в надежде разблокировать Миранчука.