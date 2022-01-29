Military Watch назвал самый боеспособный российский истребитель

Американское издание Military Watch считает, что самолёты Су-35С, переброшенные в Белоруссию, являются самыми боеспособными истребителями России. Как уточняется, они способны действовать против целей по всей Европе, включая Великобританию.

По данным издания, истребители поколения 4++ изначально создавали для противодействия западным малозаметным боевым самолётам. В публикации также отметили сильные стороны Су-35С, среди которых высокая выносливость, манёвренность и большая дальность поражения целей. Истребитель вооружён ракетой Р-37М класса "воздух – воздух", которая может уничтожить противника на дальности до 400 километров.