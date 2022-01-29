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Military Watch назвал самый боеспособный российский истребитель

В публикации отметили сильные стороны самолёта, среди которых высокая выносливость, манёвренность и большая дальность поражения целей.

29 января, 11:41
<p>Су-35С © Минобороны РФ</p>

Су-35С © Минобороны РФ

Американское издание Military Watch считает, что самолёты Су-35С, переброшенные в Белоруссию, являются самыми боеспособными истребителями России. Как уточняется, они способны действовать против целей по всей Европе, включая Великобританию.

По данным издания, истребители поколения 4++ изначально создавали для противодействия западным малозаметным боевым самолётам. В публикации также отметили сильные стороны Су-35С, среди которых высокая выносливость, манёвренность и большая дальность поражения целей. Истребитель вооружён ракетой Р-37М класса "воздух – воздух", которая может уничтожить противника на дальности до 400 километров.

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Напомним, что в феврале пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022". Для участия в манёврах Россия перебросила в Белоруссию Су-35С.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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