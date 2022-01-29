Путин распорядился внести в календарный план дни памяти жертв геноцида

Минпросвещения включит в план по воспитательной работе учащихся дни, посвящённые памяти о геноциде народов нацистами. Особое внимание будет уделено дате 27 января (Международный день памяти жертв холокоста), потому что это день освобождения Красной армией узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Минпросвещению России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвящённые памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками", — указано в документе на сайте Кремля.

Срок исполнения распоряжения главы государства — 1 мая 2022 года. Ответственным был назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.