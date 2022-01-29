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Путин распорядился внести в календарный план дни памяти жертв геноцида

Срок исполнения поручения главы государства — 1 мая 2022 года. Ответственным был назначен министр просвещения Сергей Кравцов.

29 января, 11:25
<p>Фото © <a href="https://pontokot.livejournal.com/804296.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pontokot.livejournal.com</a></p>

Фото © Pontokot.livejournal.com

Минпросвещения включит в план по воспитательной работе учащихся дни, посвящённые памяти о геноциде народов нацистами. Особое внимание будет уделено дате 27 января (Международный день памяти жертв холокоста), потому что это день освобождения Красной армией узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Минпросвещению России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвящённые памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками", — указано в документе на сайте Кремля.

Срок исполнения распоряжения главы государства — 1 мая 2022 года. Ответственным был назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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