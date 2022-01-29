Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко обратился в Гаагский трибунал
Молодой человек заявил, что он готов отвечать за свои поступки. Когда Международный уголовный суд будет рассматривать дело военного, пока не известно.
Эмиль Чечко. Скриншот © "Беларусь-1"
Польский солдат Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года сбежал в Белоруссию и которого на родине приговорили к шести месяцам тюрьмы, подал заявление в Гаагский трибунал. Об этом молодой человек сообщил в своём видеообращении, которое было опубликовано на белорусском YouTube-канале InfoSpecNaz.
"Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено", — заявил Чечко.
Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов. Позже СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.
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