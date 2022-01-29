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Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко обратился в Гаагский трибунал

Молодой человек заявил, что он готов отвечать за свои поступки. Когда Международный уголовный суд будет рассматривать дело военного, пока не известно.

29 января, 11:20
<p>Эмиль Чечко. Скриншот © <a href="https://www.tvr.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Беларусь-1"</a></p>

Эмиль Чечко. Скриншот © "Беларусь-1"

Польский солдат Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года сбежал в Белоруссию и которого на родине приговорили к шести месяцам тюрьмы, подал заявление в Гаагский трибунал. Об этом молодой человек сообщил в своём видеообращении, которое было опубликовано на белорусском YouTube-канале InfoSpecNaz.

"Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено", — заявил Чечко.

Беглый польский солдат Чечко сообщил следствию об убийстве 240 беженцев на границе

Беглый польский солдат Чечко сообщил следствию об убийстве 240 беженцев на границе

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов. Позже СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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