Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко обратился в Гаагский трибунал

Польский солдат Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года сбежал в Белоруссию и которого на родине приговорили к шести месяцам тюрьмы, подал заявление в Гаагский трибунал. Об этом молодой человек сообщил в своём видеообращении, которое было опубликовано на белорусском YouTube-канале InfoSpecNaz.