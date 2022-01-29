Британцы раскритиковали журналиста The Telegraph за "предупреждение" Путину

Британский журналист Кон Кафлин в статье для газеты The Telegraph раскритиковал президента России Владимира Путина, заявив, что если тот введёт войска на территорию Украины, то таким образом совершит ошибку "катастрофического масштаба".

Однако особой поддержки среди читателей публицист не нашёл. Напротив, те с критикой восприняли опубликованный материал, отметив, что ни Путин, ни Россия под его руководством не собираются куда-либо вторгаться.

"Я считаю, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране. Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе", — написал один из пользователей.