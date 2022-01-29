Британцы раскритиковали журналиста The Telegraph за "предупреждение" Путину
Они указали на то, что Москва пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств, в то время как альянс хочет "приставить пистолет" к голове России.
© ТАСС / Никольский Алексей
Британский журналист Кон Кафлин в статье для газеты The Telegraph раскритиковал президента России Владимира Путина, заявив, что если тот введёт войска на территорию Украины, то таким образом совершит ошибку "катастрофического масштаба".
Однако особой поддержки среди читателей публицист не нашёл. Напротив, те с критикой восприняли опубликованный материал, отметив, что ни Путин, ни Россия под его руководством не собираются куда-либо вторгаться.
"Я считаю, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране. Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе", — написал один из пользователей.
Читатели указали на то, что Запад фактически нарушил обещание не продвигаться на восток и теперь пытается "приставить пистолет" к голове России. При этом там признали, что российский лидер остаётся в выигрышной ситуации: пока НАТО и Евросоюз медленно разваливаются, он может просто наблюдать за этим со стороны, не предпринимая никаких действий.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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