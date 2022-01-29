Путин поручил кабмину выработать идеи по выплате пенсий бездомным

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая проработать предложения по регистрации лиц без определённого места жительства, а также по выплате им пенсий и оказанию медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определённого места жительства, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания", — говорится в документе.

Также кабмину поручено представить идеи о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь бездомным. Поручение необходимо исполнить до 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.