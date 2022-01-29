Путин призвал до 1 июля рассмотреть закон об ужесточении наказания за пытки
Кроме усиления ответственности за преступление данный проект также призван уточнить понятие "пытка" в соответствии с международной конвенцией.
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Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе и Совету Федерации до первого июля рассмотреть законопроект по ужесточению наказания за применение пыток представителями власти. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки", — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Напомним, в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными, которые содержались в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект поддержали в кабмине.
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