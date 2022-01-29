Путин призвал до 1 июля рассмотреть закон об ужесточении наказания за пытки

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе и Совету Федерации до первого июля рассмотреть законопроект по ужесточению наказания за применение пыток представителями власти. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки", — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.