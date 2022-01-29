Под Петербургом четвёртый день ищут пропавшего лесничего с 40-летним стажем

В Выборгском районе Ленинградской области четвёртый день продолжают искать лесничего, который уехал на служебной машине и пропал. В поисках задействован отряд "Лиза алерт", который разместил во "ВКонтакте" пост с просьбой о помощи.

Как уточняется, 26 января лесничий в 7:30 утра уехал из дома в Каменногорске на служебном автомобиле "Нива". На связь он перестал выходить примерно в десять утра того же дня.

"Всё говорит о том, что произошло нечто серьёзное. Николай Васильевич — ответственный сотрудник и хороший семьянин, он не мог уехать, не предупредив родных и коллег. За него переживают сослуживцы, его возвращения очень ждут жена и дочь. Мы просим вас внимательно посмотреть на ориентировку. Возможно, в последние дни вам встречался этот человек", — отметили в отряде "Лиза алерт".

Как рассказали знакомые лесничего в беседе с 47news, без предупреждения мужчина никаких действий по работе не совершает. Причём в своей профессии он очень опытный, его стаж составляет более 43 лет. По мнению коллег, мужчина просто так не мог пропасть. При этом в Красносокольском лесничестве Бобров работает последние 35 лет. Он заведует около 26 тысячами гектаров территории, которая граничит с Приозерским районом, и знает эти места очень хорошо, отмечают родственники и знакомые лесничего.