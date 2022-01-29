Клуб IZI Moscow могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных ограничений
В ходе мониторинга инспекторы обнаружили, что руководство и сотрудники заведения не следят за тем, чтобы их посетители соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.
Фото © VK / IZI Moscow
Столичный клуб IZI Moscow могут закрыть на три месяца из-за нарушения антиковидных ограничений. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
"В ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в клубе IZI Moscow, который расположен по адресу Басманный переулок, 8, строение 1. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдению санитарно-гигиенических мер", — рассказал журналистам Поплавский.
По его словам, гости клуба не соблюдали масочный режим и нарушали требования по социальному дистанцированию. Заведение может отделаться штрафом в 300 тысяч рублей. Однако если станет известно, что во время посещения мероприятия хотя бы один из гостей заразился коронавирусом, то сумма штрафа будет увеличена до миллиона рублей. В противном случае клуб должен будет приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.
Ранее Лайф писал о том, что пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Сотрудники там работали без масок, небольшие помещения были переполнены посетителями, столики размещены на расстоянии менее полутора метров друг от друга.
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