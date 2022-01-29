Клуб IZI Moscow могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных ограничений

Столичный клуб IZI Moscow могут закрыть на три месяца из-за нарушения антиковидных ограничений. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в клубе IZI Moscow, который расположен по адресу Басманный переулок, 8, строение 1. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдению санитарно-гигиенических мер", — рассказал журналистам Поплавский.

По его словам, гости клуба не соблюдали масочный режим и нарушали требования по социальному дистанцированию. Заведение может отделаться штрафом в 300 тысяч рублей. Однако если станет известно, что во время посещения мероприятия хотя бы один из гостей заразился коронавирусом, то сумма штрафа будет увеличена до миллиона рублей. В противном случае клуб должен будет приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.