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Первая ракетка мира Барти стала победительницей Australian Open

Она стала первой за 44 года представительницей Зелёного континента, которая выиграла турнир в Мельбурне.

29 января, 10:29

Эшли Барти. Фото © ТАСС / ЕРА / DAVE HUNT

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей Australian Open.

В финале она обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6. Отметим, что матч продолжался чуть менее полутора часов. Добавим, что Эшли Барти стала первой за 44 года австралийкой, которая сумела победить на домашнем турнире Большого шлема.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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