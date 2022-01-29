Первая ракетка мира Барти стала победительницей Australian Open

В финале она обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6. Отметим, что матч продолжался чуть менее полутора часов. Добавим, что Эшли Барти стала первой за 44 года австралийкой, которая сумела победить на домашнем турнире Большого шлема.