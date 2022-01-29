Первая ракетка мира Барти стала победительницей Australian Open
Она стала первой за 44 года представительницей Зелёного континента, которая выиграла турнир в Мельбурне.
Эшли Барти. Фото © ТАСС / ЕРА / DAVE HUNT
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей Australian Open.
В финале она обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6. Отметим, что матч продолжался чуть менее полутора часов. Добавим, что Эшли Барти стала первой за 44 года австралийкой, которая сумела победить на домашнем турнире Большого шлема.
Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса. В решающем матче он встретится с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. Во втором сете Медведев сорвался на судью матча из-за отца Циципаса, который делал свои комментарии по ходу встречи.
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