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На Украину за 2021 год не пустили около 7 тысяч россиян

Чаще всего причинами отказа были неподтверждение цели поездки и ограничительные меры в связи с пандемией.

29 января, 10:28
<p>© ТАСС / Zuma</p>

© ТАСС / Zuma

Госпогранслужба Украины за весь прошлый год запретила въезд в страну около семи тысячам россиян. Это почти в два с половиной раза больше, чем годом ранее, говорится на сайте ведомства.

"Из числа иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Их количество выросло почти в два с половиной раза и составило около семи тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, всего за 2021 год пограничники не пропустили через госграницу 46 тысяч человек. Причём гражданам отказывали как во въезде, так и в выезде из страны. Если в первом случае основными причинами были ковидные ограничения и неподтверждение цели поездки, то во втором проблемы чаще всего появлялись из-за недействительных документов. Также в погранслужбе добавили, что помимо россиян отказ во въезде на Украину часто получали граждане Молдовы, Индии, Румынии, Польши, Египта и Белоруссии.

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Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну 34-летнего российского актёра театра и кино, звезду сериала "Жуки" Вячеслава Чепурченко. Причиной стало посещение им Крыма.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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