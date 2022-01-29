На Украину за 2021 год не пустили около 7 тысяч россиян

Госпогранслужба Украины за весь прошлый год запретила въезд в страну около семи тысячам россиян. Это почти в два с половиной раза больше, чем годом ранее, говорится на сайте ведомства.

"Из числа иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Их количество выросло почти в два с половиной раза и составило около семи тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, всего за 2021 год пограничники не пропустили через госграницу 46 тысяч человек. Причём гражданам отказывали как во въезде, так и в выезде из страны. Если в первом случае основными причинами были ковидные ограничения и неподтверждение цели поездки, то во втором проблемы чаще всего появлялись из-за недействительных документов. Также в погранслужбе добавили, что помимо россиян отказ во въезде на Украину часто получали граждане Молдовы, Индии, Румынии, Польши, Египта и Белоруссии.