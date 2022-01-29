Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели многодетной семьи под Архангельском

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 37-летней женщины и её четверых детей в возрасте от 3 до 12 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью в квартире двухэтажного деревянного дома на 12 квартир в посёлке Плесецк произошёл пожар, в доме были найдены тела 37-летней женщины и четверых её детей. Ранее Лайф сообщал, что СК назвал возможную причину пожара в Архангельской области, где погибло пять человек. Следователи установили, что погибшая семья состояла на учёте в органах социальной поддержки.