Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели многодетной семьи под Архангельском
По предварительным данным, возгорание началось с кухни. Жильцы отравились угарным газом. Среди погибших два мальчика, две девочки и их мама.
Александр Бастрыкин. Фото © Kremlin.ru
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств гибели семьи в Архангельской области из-за пожара, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 37-летней женщины и её четверых детей в возрасте от 3 до 12 лет", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью в квартире двухэтажного деревянного дома на 12 квартир в посёлке Плесецк произошёл пожар, в доме были найдены тела 37-летней женщины и четверых её детей. Ранее Лайф сообщал, что СК назвал возможную причину пожара в Архангельской области, где погибло пять человек. Следователи установили, что погибшая семья состояла на учёте в органах социальной поддержки.
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