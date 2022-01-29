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Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели многодетной семьи под Архангельском

По предварительным данным, возгорание началось с кухни. Жильцы отравились угарным газом. Среди погибших два мальчика, две девочки и их мама.

29 января, 10:20
<p>Александр Бастрыкин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62293/photos/62484" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Александр Бастрыкин. Фото © Kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств гибели семьи в Архангельской области из-за пожара, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 37-летней женщины и её четверых детей в возрасте от 3 до 12 лет", — говорится в сообщении.

Появились кадры из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей

Появились кадры из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей

Напомним, ночью в квартире двухэтажного деревянного дома на 12 квартир в посёлке Плесецк произошёл пожар, в доме были найдены тела 37-летней женщины и четверых её детей. Ранее Лайф сообщал, что СК назвал возможную причину пожара в Архангельской области, где погибло пять человек. Следователи установили, что погибшая семья состояла на учёте в органах социальной поддержки.

Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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