Биатлонист Пащенко выиграл серебро в гонке преследования на чемпионате Европы
Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес, который допустил три промаха на огневых рубежах.
Пётр Пащенко. Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Российский биатлонист Пётр Пащенко стал вторым в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.
Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес, который допустил три промаха на огневых рубежах. Пащенко при хорошей работе на лыжне промазал пять раз. Бронзу взял представитель Германии Лукас Фрацшер.
В десятку сильнейших попал ещё один россиянин. Никита Поршнев после серебра в спринте стал седьмым в пасьюте.
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