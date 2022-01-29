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Биатлонист Пащенко выиграл серебро в гонке преследования на чемпионате Европы

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес, который допустил три промаха на огневых рубежах.

29 января, 10:06

Пётр Пащенко. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Российский биатлонист Пётр Пащенко стал вторым в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес, который допустил три промаха на огневых рубежах. Пащенко при хорошей работе на лыжне промазал пять раз. Бронзу взял представитель Германии Лукас Фрацшер.

Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

В десятку сильнейших попал ещё один россиянин. Никита Поршнев после серебра в спринте стал седьмым в пасьюте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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