Биатлонист Пащенко выиграл серебро в гонке преследования на чемпионате Европы

Российский биатлонист Пётр Пащенко стал вторым в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес, который допустил три промаха на огневых рубежах. Пащенко при хорошей работе на лыжне промазал пять раз. Бронзу взял представитель Германии Лукас Фрацшер.