Появились кадры из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей

Кадры изнутри дома, где минувшей ночью пожар унёс жизни пятерых человек © СУ СКР по Архангельской области

Появилось видео из дома в Архангельской области, где при пожаре погибла семья из пяти человек. Кадры опубликовал Следственный комитет.

Пожар произошёл на втором этаже двухэтажного деревянного дома. На кадрах видно, что квартира полностью обгорела. Также в ведомстве показали и неисправную электроплиту, которая, предположительно, стала причиной трагедии. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц").