Появились кадры из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей
Также в СК показали и неисправную электроплиту, которая, предположительно, стала причиной ужасной трагедии.
Кадры изнутри дома, где минувшей ночью пожар унёс жизни пятерых человек © СУ СКР по Архангельской области
Появилось видео из дома в Архангельской области, где при пожаре погибла семья из пяти человек. Кадры опубликовал Следственный комитет.
Пожар произошёл на втором этаже двухэтажного деревянного дома. На кадрах видно, что квартира полностью обгорела. Также в ведомстве показали и неисправную электроплиту, которая, предположительно, стала причиной трагедии. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц").
Напомним, пожар произошёл минувшей ночью в посёлке Плесецк. В огне погибла 37-летняя женщина, а также четверо её малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет.
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