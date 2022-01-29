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Появились кадры из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей

Также в СК показали и неисправную электроплиту, которая, предположительно, стала причиной ужасной трагедии.

29 января, 09:58

Кадры изнутри дома, где минувшей ночью пожар унёс жизни пятерых человек © СУ СКР по Архангельской области

Появилось видео из дома в Архангельской области, где при пожаре погибла семья из пяти человек. Кадры опубликовал Следственный комитет.

Пожар произошёл на втором этаже двухэтажного деревянного дома. На кадрах видно, что квартира полностью обгорела. Также в ведомстве показали и неисправную электроплиту, которая, предположительно, стала причиной трагедии. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц").

Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

Напомним, пожар произошёл минувшей ночью в посёлке Плесецк. В огне погибла 37-летняя женщина, а также четверо её малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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