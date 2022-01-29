Болельщики ещё двух российских клубов присоединились к бойкоту Fan ID

Систему ранее тестировали на чемпионате мира 2018 года и матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Болельщики футбольных клубов "Динамо" и "Уфа" присоединились к бойкоту системы Fan ID, которая начнёт работать с 1 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении поклонников команд.

"Объединение болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий", — говорится в сообщении фанатов бело-голубых.