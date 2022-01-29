Болельщики ещё двух российских клубов присоединились к бойкоту Fan ID
Систему ранее тестировали на чемпионате мира 2018 года и матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Болельщики футбольных клубов "Динамо" и "Уфа" присоединились к бойкоту системы Fan ID, которая начнёт работать с 1 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении поклонников команд.
"Объединение болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий", — говорится в сообщении фанатов бело-голубых.
Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова". Отметим, что главная цель создания "паспортов болельщиков" — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав