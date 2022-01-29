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Регион
Опубликовано 29 января 2022, 10:06

Болельщики ещё двух российских клубов присоединились к бойкоту Fan ID

Систему ранее тестировали на чемпионате мира 2018 года и матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Болельщики футбольных клубов "Динамо" и "Уфа" присоединились к бойкоту системы Fan ID, которая начнёт работать с 1 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении поклонников команд.

"Объединение болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий", — говорится в сообщении фанатов бело-голубых.

Как фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID, который зарекомендовал себя на ЧМ-2018
Как фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID, который зарекомендовал себя на ЧМ-2018

Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова". Отметим, что главная цель создания "паспортов болельщиков" — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Шамиль Гаджиев
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