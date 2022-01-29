НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Болельщики ещё двух российских клубов присоединились к бойкоту Fan ID

Напомним, система была опробована во время ЧМ-2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

29 января, 10:06

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Болельщики футбольных клубов "Динамо" и "Уфа" присоединились к бойкоту системы Fan ID, которая начнёт работать с 1 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении поклонников команд.

"Объединение болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий", — говорится в сообщении фанатов бело-голубых.

Это будет другой футбол: Как фанаты бойкотируют матчи из-за Fan-ID, который зарекомендовал себя на ЧМ-2018

Это будет другой футбол: Как фанаты бойкотируют матчи из-за Fan-ID, который зарекомендовал себя на ЧМ-2018

Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова". Отметим, что главная цель создания "паспортов болельщиков" — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1