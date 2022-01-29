Хореограф группы Тутберидзе сдал положительный тест на коронавирус
Под руководством специалиста работают Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Даниил Глейхенгауз. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь также обнаружена у генерального секретаря ФФКР Александра Когана, сообщает "РБК-Спорт".
"Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно", — сообщил источник издания.
При этом в ФФКР в беседе с РИА "Новости" опровергли информацию о коронавирусе у Когана и Глейхенгауза.
Добавим, что первые соревнования у фигуристов начнутся 5 февраля, а первый комплект наград разыграют через два дня после этого.
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