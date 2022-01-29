Хореограф группы Тутберидзе сдал положительный тест на коронавирус

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь также обнаружена у генерального секретаря ФФКР Александра Когана, сообщает "РБК-Спорт".

"Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно", — сообщил источник издания.

При этом в ФФКР в беседе с РИА "Новости" опровергли информацию о коронавирусе у Когана и Глейхенгауза.