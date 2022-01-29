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Терапевт Астафьева назвала астению и головные боли частыми симптомами "омикрона"

Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций у заразившихся часто становится обострение хронических заболеваний.

29 января, 10:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Терапевт Марина Астафьева сообщила, что у человека, заболевшего штаммом коронавируса "омикрон", могут наблюдаться астения и головные боли.

"Вы знаете, вообще, у нас вирусная инфекция, любая, вызывает и астению, и головные боли. Вирус, который попадает в клетку, он попадает в клетку любого органа. У них бывают, конечно, излюбленные места. Например, вирус гепатита очень любит клетки печени, пневмококк любит лёгкие и так далее. Вообще, вирус отличается от бактерии тем, что он живёт внутри клетки. Мало того что он живёт, он ещё и выделяет токсины", — пояснила врач в беседе со "Звездой".

По словам терапевта, когда вирус попадает в клетку, в процессе жизнедеятельности он выделяет яды в достаточно большом количестве. В зависимости от "входных ворот", какое количество вируса попало, какая иммунная система у человека имеется, справится ли она, идёт повсеместное отравление организма. И это может проявляться как слабость, астения, ломка в костях, головные боли и другое. Медик также предупредила, что результатом вирусных инфекций зачастую становится обострение хронических заболеваний у человека.

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"Это, например, онкозаболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, связанные с щитовидной железой или с другими органами. Им вообще очень плохо, этим людям. Для них головные боли и астения это вообще, наверное, самое лёгкое, что можно представить", — предупредила Марина Астафьева.

Кроме того, она отметила, что, когда в организм попадает вирус, происходит отравление, причём довольно серьёзное, которое даёт осложнение и на почки, и на все органы, и на лёгочную ткань, а потому именно головная боль, астения, слабости будут обязательно сопутствовать с самого начала болезни. Эксперт предупредила, что недомогания человек будет испытывать и после "омикрона", либо других вирусных болезней. Поэтому не нужно сразу после выздоровления пытаться вернуться в привычный образ жизни. После болезни у пациента подорвана иммунная система, поскольку он перенёс отравление, принимал препараты, влияющие на здоровье, поэтому безусловно человеку будет первое время плохо.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков перечислил особенности пятой волны ковида в России. А врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о предстоящих тяжёлых неделях из-за коронавируса. Также Лайф рассказывал, что врач Алексей Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона". По мнению медика, это позволит несколько снизить заболеваемость, но на большой эффект рассчитывать не приходится.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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