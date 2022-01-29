В Роспотребнадзоре назвали два главных отличия "омикрона" от "дельты"

У "омикрона" есть два основных отличия от штамма "дельта". Во-первых, у него короткий инкубационный период — от двух до пяти дней. А во-вторых, для него характерна высокая вирулентность, то есть он распространяется в семь раз быстрее, чем предыдущий штамм. Поэтому в условиях активного распространения "омикрона" важно держаться подальше от массового скопления людей, объяснили в калининградском Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, "омикрон" может обойти иммунитет переболевших и вакцинированных, но в таком случае он будет протекать в лёгкой форме. У человека может незначительно повыситься температура, а также могут появиться симптомы ОРВИ. Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать общие для всех штаммов ковида правила. В ведомстве призывают россиян тщательно мыть руки, использовать антисептики, носить маску в общественных местах и соблюдать дистанцию.