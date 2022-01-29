В США задержали мужчину, который планировал убить Байдена "по заданию Бога"

В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на судебные документы.

По информации издания, Скотт Мерримен позвонил в полицию Канзаса и сообщил, что направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и сказать ему, что люди "сыты по горло расколом в стране и что ему следует обратиться к Богу". Мужчина также заявил, что Бог якобы приказал ему отправиться в столицу США, чтобы "отрубить голову змею в сердце нации".

Сотрудники секретной службы задержали Мерримена на парковке ресторана, когда он ехал из Канзаса в Мэриленд. У него обнаружили заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями. 28 января против него возбудили уголовное дело.