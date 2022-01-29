НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В США задержали мужчину, который планировал убить Байдена "по заданию Бога"

Задержанный заявил, что ему поручено отправиться в Вашингтон, чтобы "отрубить голову змею в сердце нации".

29 января, 10:45
<p>Джо Байден © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10155978545206104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Джо Байден © Facebook / Joe Biden

В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на судебные документы.

По информации издания, Скотт Мерримен позвонил в полицию Канзаса и сообщил, что направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и сказать ему, что люди "сыты по горло расколом в стране и что ему следует обратиться к Богу". Мужчина также заявил, что Бог якобы приказал ему отправиться в столицу США, чтобы "отрубить голову змею в сердце нации".

Сотрудники секретной службы задержали Мерримена на парковке ресторана, когда он ехал из Канзаса в Мэриленд. У него обнаружили заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями. 28 января против него возбудили уголовное дело.

Сын убитого президента Гаити заявил, что на него тоже было совершено покушение

Сын убитого президента Гаити заявил, что на него тоже было совершено покушение

А ранее Лайф рассказывал, что штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека. Полицейские по громкоговорителю призывали загадочного гражданина "опустить это на землю". Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о сохранении угрозы и о работе служб безопасности на месте происшествия.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1