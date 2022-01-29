Путин поручил до 1 июня доложить о создании реестра токсичного контента в Сети
Заседание с Советом по развитию гражданского общества, на котором была озвучена эта идея, прошло в декабре прошлого года.
Президент России Владимир Путин © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин поручил в срок до 1 июня текущего года доложить ему об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в Интернете, который будет направлен на защиту несовершеннолетних во Всемирной паутине. Соответствующий пункт появился в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 9 декабря прошлого года.
"Рассмотреть... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", — говорится на сайте Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил главам российских регионов до 2023 года включительно контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения.
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