Путин поручил до 1 июня доложить о создании реестра токсичного контента в Сети

Президент России Владимир Путин поручил в срок до 1 июня текущего года доложить ему об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в Интернете, который будет направлен на защиту несовершеннолетних во Всемирной паутине. Соответствующий пункт появился в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 9 декабря прошлого года.