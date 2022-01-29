НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин поручил до 1 июня доложить о создании реестра токсичного контента в Сети

Заседание с Советом по развитию гражданского общества, на котором была озвучена эта идея, прошло в декабре прошлого года.

29 января, 10:42
<p><em style="font-style: italic;">Президент России Владимир Путин</em> © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Президент России Владимир Путин © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин поручил в срок до 1 июня текущего года доложить ему об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в Интернете, который будет направлен на защиту несовершеннолетних во Всемирной паутине. Соответствующий пункт появился в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 9 декабря прошлого года.

"Рассмотреть... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", — говорится на сайте Кремля.

Путин поручил ликвидировать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года

Путин поручил ликвидировать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил главам российских регионов до 2023 года включительно контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1