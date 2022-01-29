Путин поручил упростить назначение соцвыплат для живущих в ДНР и ЛНР россиян

Для россиян, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), упростят процедуру получения социальных выплат. Они смогут обращаться за ними через портал "Госуслуги" без указания прописки. Поручение о разработке этих инициатив дал президент России Владимир Путин.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ", — говорится в документе на сайте Кремля.