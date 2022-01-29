Путин поручил упростить назначение соцвыплат для живущих в ДНР и ЛНР россиян
Детальной разработкой этого предложения займётся Правительство России. Нововведение позволит им получать услугу без указания регистрации по месту жительства на территории РФ.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Для россиян, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), упростят процедуру получения социальных выплат. Они смогут обращаться за ними через портал "Госуслуги" без указания прописки. Поручение о разработке этих инициатив дал президент России Владимир Путин.
"Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ", — говорится в документе на сайте Кремля.
Ранее Лайф писал, что россияне, которые постоянно проживают в ДНР и ЛНР, могут быть призваны на военную службу в РФ. Однако это будет зависеть от их собственного желания. Граждане смогут обратиться в ростовский облвоенкомат. Комиссариат примет их и поставит на учёт. Служба будет проходить на территории России.
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