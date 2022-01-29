Путин поручил проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра
Также он распорядился к 1 июня подготовить отчёт об итогах рассмотрения вопроса о создании реестра токсичного контента в Сети для защиты детей.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин снова поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов, а также практику его применения.
"Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения", — говорится в перечне поручений Путина.
Также глава государства поручил к 1 июня подготовить отчёт об итогах рассмотрения вопроса о создании реестра токсичного контента в Интернете для защиты детей. В опубликованном на сайте Кремля документе говорится, что при необходимости нужно представить предложения о совершенствовании законодательства РФ.
Напомним, что закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. На данный момент в реестр СМИ-иноагентов занесено 111 юридических и физических лиц. Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре 2021-го Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.
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