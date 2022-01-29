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Путин поручил установить допвыплаты кавалерам трёх орденов Мужества

Обладатели таких наград смогут получать повышенное ежемесячное пособие за особые заслуги перед отечеством.

29 января, 11:30

Орден Мужества. Фото © ТАСС / Епихин Андрей

Кабмин до 1 июля внесёт изменения в законопроекты, которые коснутся дополнительных выплат кавалерам трёх орденов Мужества. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительству РФ [поручено] обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление лицам, являющимся кавалерами трёх орденов Мужества, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги перед РФ", говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

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Ранее экономист Лариса Сорокина напомнила, какие выплаты вырастут в России в 2022 году. В частности, она рассказала, что до 156 429 рублей увеличится размер единовременного пособия при усыновлении детей. Такую сумму выплатят, если ребёнок старше семи лет, инвалид или речь идёт об усыновлении братьев и сестёр.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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