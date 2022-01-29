Путин поручил изучить возможность компенсировать долги по ЖКХ сиротам

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ при некоторых условиях. Для выполнения этой задачи глава государства отвёл срок до 1 июня 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.

Правительству необходимо рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, необходимые меры, включающие компенсации по ЖКХ.

"Компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда они не имели возможности пользоваться ранее занимаемыми жилыми помещениями, в том числе в связи с установлением над ними опеки или попечительства, помещением их под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо получением ими профессионального образования", — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Также отмечается, что при необходимости следует представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ.