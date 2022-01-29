Названы безобидные симптомы одного из самых "неуловимых" типов рака
Если у человека появляются перечисленные признаки, он должен насторожиться и обязательно сходить на консультацию к специалисту, посоветовал профессор.
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Часто рак лёгкого протекает бессимптомно. Признаками заболевания может являться кашель, появление крови в мокроте, немотивированная потеря веса, слабость и хроническое воспаление в этом органе, которое плохо поддаётся антибактериальной терапии. Об этом рассказал замдиректора Института клинической онкологии Национального центра онкологии имени Блохина, профессор Константин Лактионов.
Он предупредил, что человеку не стоит при малейшем кашле идти и сдавать кровь на онкомаркеры. Это серьёзное исследование, которое нужно проходить только по назначению врача, объяснил профессор в эфире "Радио России". Если у человека появляются перечисленные симптомы, он должен насторожиться и обязательно сходить на консультацию к специалисту.
Ранее онколог Евгений Черёмушкин и иммунолог Николай Крючков рассказали, может ли ковид спровоцировать рак. Среди специалистов есть мнение, что коронавирус вызывает появление опухолей за счёт внутриклеточных механизмов его действия, однако заражённые клетки в норме должны уничтожаться иммунной системой.
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