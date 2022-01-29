Названы безобидные симптомы одного из самых "неуловимых" типов рака

Часто рак лёгкого протекает бессимптомно. Признаками заболевания может являться кашель, появление крови в мокроте, немотивированная потеря веса, слабость и хроническое воспаление в этом органе, которое плохо поддаётся антибактериальной терапии. Об этом рассказал замдиректора Института клинической онкологии Национального центра онкологии имени Блохина, профессор Константин Лактионов.

Он предупредил, что человеку не стоит при малейшем кашле идти и сдавать кровь на онкомаркеры. Это серьёзное исследование, которое нужно проходить только по назначению врача, объяснил профессор в эфире "Радио России". Если у человека появляются перечисленные симптомы, он должен насторожиться и обязательно сходить на консультацию к специалисту.