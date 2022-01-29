Столтенберг: Россия заплатит высокую цену в случае "нападения" на Украину
Он также отметил решение альянса поддержать право Незалежной на самозащиту, а также при необходимости и всех её союзников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае эскалации заставит её "заплатить высокую цену". При этом он отметил готовность оказать Незалежной поддержку и помощь.
"Мы готовы приступить к диалогу с Россией. Никто не заинтересован в вооружённом конфликте. В случае политического решения выиграем мы все", — сказал он в интервью итальянской газете La Stampa.
При этом Столтенберг добавил, что альянс "готов к худшему". Он отметил, что в случае если Россия применит силу в отношении Украины, то должна будет "заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций". Генсек альянса заявил, что Незалежной будет предоставлена помощь, чтобы поддержать её право на самозащиту, а также при необходимости и всех её союзников.
По словам главы НАТО, если Россия рассчитывает уменьшить присутствие альянса у своих границ, то она достигнет обратного. В случае агрессии будет направлено ещё больше военных сил. При этом Столтенберг выразил уверенность, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении РФ.
"Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо", — заключил он.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0