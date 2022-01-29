Столтенберг: Россия заплатит высокую цену в случае "нападения" на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае эскалации заставит её "заплатить высокую цену". При этом он отметил готовность оказать Незалежной поддержку и помощь.

"Мы готовы приступить к диалогу с Россией. Никто не заинтересован в вооружённом конфликте. В случае политического решения выиграем мы все", — сказал он в интервью итальянской газете La Stampa.

При этом Столтенберг добавил, что альянс "готов к худшему". Он отметил, что в случае если Россия применит силу в отношении Украины, то должна будет "заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций". Генсек альянса заявил, что Незалежной будет предоставлена помощь, чтобы поддержать её право на самозащиту, а также при необходимости и всех её союзников.

По словам главы НАТО, если Россия рассчитывает уменьшить присутствие альянса у своих границ, то она достигнет обратного. В случае агрессии будет направлено ещё больше военных сил. При этом Столтенберг выразил уверенность, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении РФ.