Учёные обнаружили сорт картофеля, снижающий риск развития злокачественной опухоли

Синий французский трюфельный картофель, сорт которого ещё называют "китайским трюфелем" или "вителотом", содержит фенольные кислоты и антоцианы. Эти вещества уменьшают риск развития рака толстой кишки. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Пенсильвания, сообщает издание Food News.

Сорт картофеля примечателен тем, что его клубни имеют фиолетовый цвет. Они содержат большое количество антиоксидантов. Из-за плохой урожайности этот картофель стоит гораздо дороже обычного. По словам учёных, овощ можно употреблять и в сыром, и в запечённом виде. Он способен в несколько раз снизить уровень провоспалительного белка, который увеличивает риск развития злокачественной опухоли.

Кроме того, кислоты, содержащиеся в клубнях растения, способны защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также повышенного кровяного давления.