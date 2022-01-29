Учёные обнаружили сорт картофеля, снижающий риск развития злокачественной опухоли
Кроме того, они выяснили, что кислоты, содержащиеся в клубнях растения, способны защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
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Синий французский трюфельный картофель, сорт которого ещё называют "китайским трюфелем" или "вителотом", содержит фенольные кислоты и антоцианы. Эти вещества уменьшают риск развития рака толстой кишки. К такому выводу пришли
учёные из Университета штата Пенсильвания, сообщает издание Food News.
Сорт картофеля примечателен тем, что его клубни имеют фиолетовый цвет. Они содержат большое количество антиоксидантов. Из-за плохой урожайности этот картофель стоит гораздо дороже обычного. По словам учёных, овощ можно употреблять и в сыром, и в запечённом виде. Он способен в несколько раз снизить уровень провоспалительного белка, который увеличивает риск развития злокачественной опухоли.
Кроме того, кислоты, содержащиеся в клубнях растения, способны защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также повышенного кровяного давления.
Ранее нутрициолог Надежда Чернышова оценила выводы учёных о связи рака и консервированных овощей. По её мнению, сказываться может не только воздействие солей, но и других веществ. Также не стоит исключать наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям.
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