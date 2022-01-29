Главы МИД Франции и Германии раскрыли даты посещения Украины
О намерении приехать в ближайшее время в Киев Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Фото © ТАСС / ЕРА / BERTRAND GUAY / POOL / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что он и его коллега из Германии Анналена Бербок совершат поездку на Украину 7 и 8 февраля.
"Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля", — написал французский министр на своей странице в "Твиттере".
О намерении посетить в ближайшее время Украину Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте. Он сообщил, что сегодня заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу "в полной поддержке и солидарности Франции с Украиной".
А ранее глава МИД Германии сообщила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке, об этом знает каждый. Анналена Бербок добавила, что в настоящее время "вообще не предвидится никакого расширения альянса на восток".
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