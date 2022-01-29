Главы МИД Франции и Германии раскрыли даты посещения Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что он и его коллега из Германии Анналена Бербок совершат поездку на Украину 7 и 8 февраля.

"Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля", — написал французский министр на своей странице в "Твиттере".

О намерении посетить в ближайшее время Украину Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте. Он сообщил, что сегодня заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу "в полной поддержке и солидарности Франции с Украиной".