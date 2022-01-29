Защита от тромбов и помощь суставам: Россиянам рассказали о колоссальной пользе оливок

Далеко не все любят оливки. На некоторых людей маленькие зелёные шарики с косточками наводят ужас с самых малых лет. Однако, как оказалось, в оливках огромное количество полезных элементов, которые способны благотворно влиять на сердце, сосуды, кожу, волосы и даже зубы.

Как пишет портал "Доктор Питер", оливки содержат пектины, которые выводят не только токсины, но и в том числе соли тяжёлых металлов, поэтому этот продукт особо актуален для жителей больших городов с плохой экологией. Отмечается, что в оливках есть такие полезные элементы, как витамины А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, С, Е, К, натрий, кальций, магний, железо, фосфор, медь, цинк и селен.

Витамины группы В в оливках улучшают состояние кожи и волос, влияя на обменные процессы в организме. С и Е, являясь антиоксидантами, снижают риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, эти элементы положительно воздействуют на суставную ткань человека. Минералы, содержащиеся в оливках, оказывают хорошее влияние на сердце и сосуды, защищая их от перегрузок.

Также употребление оливок полезно для работы мозга, нервной системы, печени, сетчатки глаза и желудка. Они способствуют разжижению крови и предотвращают появление тромбов. Из-за большого количества жиров и отсутствия углеводов продукт отлично подходит для худеющих, а всего 20 оливок в месяц будут отличной профилактикой отложения зубного камня, а также появления камней в почках и желчном пузыре.